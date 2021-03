Juventus, calde le piste che portano a Locatelli e Aouar (Di domenica 28 marzo 2021) La Juventus è al lavoro in vista del prossimo anno per rinforzare la rosa, a prescindere dalla permanenza o meno di Andrea Pirlo. Il reparto che più necessita di nuova linfa è quello di centrocampo, con vari giocatori che in questa stagione non hanno convinto. La Juve in estate proverà a piazzare Rabiot e Ramsey, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Laè al lavoro in vista del prossimo anno per rinforzare la rosa, a prescindere dalla permanenza o meno di Andrea Pirlo. Il reparto che più necessita di nuova linfa è quello di centrocampo, con vari giocatori che in questa stagione non hanno convinto. La Juve in estate proverà a piazzare Rabiot e Ramsey, L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juventus calde Juventus - Benevento diretta e streaming, dove vedere il match oggi Padroni di casa a caccia di punti per provare ad accorciare sulle posizioni di testa, ospiti alla disperata ricerca di un risultato positivo per togliersi dalle zone calde della classifica. Juventus -...

Probabili formazioni di Juventus - Benevento ...zone calde della classifica e alla ricerca di punti per riallontanarsi al più presto da una situazione che sta facendo sempre più pericolosa. Ecco le probabili scelte di Pirlo e Inzaghi per Juventus -...

Corriere di Torino - Locatelli ed Aouar le piste più calde Tutto Juve Quagliarella: “Vi racconto un aneddoto: ero alla Juventus in panchina, quando vidi arrivare…” TORINO - Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Alcuni gesti si possono allenare. Io, per esempio, lavoro sul piede ...

Lazio, Lotito e Inzaghi ennesimo round, con Gattuso sullo sfondo Nelle prossime settimane la Lazio scioglierà il nodo allenatore: il pallino è in mano a Inzaghi, Gattuso in pole per prendere il suo posto.

