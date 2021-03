Italia, finalmente Locatelli: prima magia in maglia azzurra – VIDEO (Di domenica 28 marzo 2021) Locatelli pic.twitter.com/ygevdVL82h— Goncalodias17golos (@Goncalodias17g4) March 28, 2021 Locatelli, primo gol con l’Italia: il centrocampista del Sassuolo ha segnato la rete del 2-0 definitivo contro la Bulgaria – VIDEO All’83’ di Bulgaria-Italia, Manuel Locatelli ha chiuso la partita, disegnando una conclusione dalla distanza dopo una combinazione Insigne-Verratti che non ha lasciato scampo al portiere avversario. prima rete in azzurro per il centrocampista classe ’98. Anche la Juve osserva interessata a distanza, visto che l’ex Milan è uno dei principali obiettivi di Paratici e Pirlo per la prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021)pic.twitter.com/ygevdVL82h— Goncalodias17golos (@Goncalodias17g4) March 28, 2021, primo gol con l’: il centrocampista del Sassuolo ha segnato la rete del 2-0 definitivo contro la Bulgaria –All’83’ di Bulgaria-, Manuelha chiuso la partita, disegnando una conclusione dalla distanza dopo una combinazione Insigne-Verratti che non ha lasciato scampo al portiere avversario.rete in azzurro per il centrocampista classe ’98. Anche la Juve osserva interessata a distanza, visto che l’ex Milan è uno dei principali obiettivi di Paratici e Pirlo per la prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

riotta : Alla fine la vera sfida, cruciale e difficile, #Draghi è far finalmente uscire #Italia dal circolo petulante, mesch… - raffaellapaita : L’assegno unico universale arriverà finalmente martedì al Senato per il voto finale. L’Italia riparte dal… - Francesc_Penta7 : RT @verok_cal: Insigne che canta a squarciagola l'inno di Mameli è commovente, anche gli oriundi finalmente danno il giusto peso all'inno d… - Marco_antifa : RT @visionaria_io: Mi fa piacere che le persone che conoscevo e che votano Italia Viva abbiano finalmente capito che la politica non fa per… - LeoDeb_54 : RT @MCES_Italia: Possiamo finalmente annunciare il progetto MCES Italia Academy che per iniziare parteciperà al Qualifier del Qlash Amateur… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia finalmente Italia, finalmente Locatelli: prima magia in maglia azzurra Locatelli, primo gol con l'Italia: il centrocampista del Sassuolo ha segnato la rete del 2 - 0 definitivo contro la Bulgaria ...

Volley, Tonno Callipo scarica e sottotono all'esordio nei Playoff 5° posto: ne approfitta Cisterna ...certo onore ad una squadra che fino ai quarti con Monza aveva stupito ed impressionato tutta Italia ... TERZO SET Dopo l'iniziale 4 - 2 dei laziali, finalmente la Callipo comincia a giocare meglio, ...

Boldrini (Pd): "Finalmente anche in Italia l'assegno unico" Redattore Sociale Bulgaria-Italia 0-2: Belotti di rigore e di palo, poi prodezza di Locatelli L'Italia per la prima volta nella storia vince in Bulgaria. A Sofia si impone 2ò0 nella seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale del qatar 2022. A segno Belotti su rigore e Locatelli nel fina ...

Bulgaria-Italia, altra vittoria per gli azzurri @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Altra vittoria per la nazionale di Mancini, che dopo la convincente vittoria sull’Irlanda del Nord, si è ripetuta con lo stes ...

Locatelli, primo gol con l': il centrocampista del Sassuolo ha segnato la rete del 2 - 0 definitivo contro la Bulgaria ......certo onore ad una squadra che fino ai quarti con Monza aveva stupito ed impressionato tutta... TERZO SET Dopo l'iniziale 4 - 2 dei laziali,la Callipo comincia a giocare meglio, ...L'Italia per la prima volta nella storia vince in Bulgaria. A Sofia si impone 2ò0 nella seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale del qatar 2022. A segno Belotti su rigore e Locatelli nel fina ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Altra vittoria per la nazionale di Mancini, che dopo la convincente vittoria sull’Irlanda del Nord, si è ripetuta con lo stes ...