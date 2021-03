Il volo libero in deltaplano e parapendio in attesa della riapertura (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – Pur costretti dall’emergenza sanitaria a restare con i piedi a terra, i piloti del volo libero in deltaplano e parapendio non rinunciano a mantenersi informati sulla disciplina. Nonché a programmare il futuro. Grazie alla tecnologia, una serie di appuntamenti a distanza tutt’ora in corso hanno raccolto quasi 4000 presenze. Ospiti tecnici, istruttori e i nostri campioni mondiali. Sono stati affrontati argomenti come meteorologia, materiali, strategie di volo, manutenzione dei mezzi, sicurezza e volo in parapendio abbinato all’escursionismo, meglio noto come hike & fly. volo libero: i prossimi appuntamenti Sull’onda del successo che questa disciplina sta raccogliendo, sono stati programmati tre raduni per la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – Pur costretti dall’emergenza sanitaria a restare con i piedi a terra, i piloti delinnon rinunciano a mantenersi informati sulla disciplina. Nonché a programmare il futuro. Grazie alla tecnologia, una serie di appuntamenti a distanza tutt’ora in corso hanno raccolto quasi 4000 presenze. Ospiti tecnici, istruttori e i nostri campioni mondiali. Sono stati affrontati argomenti come meteorologia, materiali, strategie di, manutenzione dei mezzi, sicurezza einabbinato all’escursionismo, meglio noto come hike & fly.: i prossimi appuntamenti Sull’onda del successo che questa disciplina sta raccogliendo, sono stati programmati tre raduni per la ...

