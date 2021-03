Il nuovo libro di E.S. Serpentini e L. Di Giovanni sulla prigionia di Enrico Sappia a Napoli (Di domenica 28 marzo 2021) L’AQUILA – E’ uscita in questi giorni per i tipi di Artemia Nova Editrice l’ultima fatica degli studiosi Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni dal titolo “Il prigioniero dimenticato. La detenzione di Enrico Sappia a Castel dell’Ovo (1850-1854)”. Nella precedente biografia di Enrico Sappia, cospiratore e agente segreto di Giuseppe Mazzini, scritta a quattro mani da Elso Simone Serpentini e Maurice Mauviel, alla detenzione del “nizzardo errante” nel carcere napoletano di Castel dell’Ovo è dedicato il secondo capitolo, per un totale di cinquantatre pagine. Viene descritto sommariamente un arco di vita di poco meno di quattro anni, da quando Sappia non aveva ancora compiuto 18 anni, a quando ne stava per compiere 22, dal dicembre 1850 al febbraio ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 marzo 2021) L’AQUILA – E’ uscita in questi giorni per i tipi di Artemia Nova Editrice l’ultima fatica degli studiosi Elso Simonee Loris Didal titolo “Il prigioniero dimenticato. La detenzione dia Castel dell’Ovo (1850-1854)”. Nella precedente biografia di, cospiratore e agente segreto di Giuseppe Mazzini, scritta a quattro mani da Elso Simonee Maurice Mauviel, alla detenzione del “nizzardo errante” nel carcere napoletano di Castel dell’Ovo è dedicato il secondo capitolo, per un totale di cinquantatre pagine. Viene descritto sommariamente un arco di vita di poco meno di quattro anni, da quandonon aveva ancora compiuto 18 anni, a quando ne stava per compiere 22, dal dicembre 1850 al febbraio ...

FOTO | Il nuovo libro di Serpentini e Di Giovanni sulla prigionia di Enrico Sappia a Castel dell'Ovo di Napoli L'AQUILA – E' uscita in questi giorni per i tipi di Artemia Nova Editrice l'ultima fatica degli studiosi Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni dal titolo "Il prigioniero dimenticato. La detenzion ...

