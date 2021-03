Gand-Wevelgem femminile | trionfa Marianne Vos Longo Borghini e Paladin riprese a 300 metri dal traguardo

Advertising

Ciclismo, Van Aert vince la Gand-Wevelgem davanti a tre italiani - Elisa Longo Borghini ripresa a 500 metri, è Marianne Vos a conquistare la Gand Wevelgem Donne #GWE21 #GWEwomen - Ciclismo: nella Gand-Wevelgem tre italiani alle spalle di Van Aert - Gand-Wevelgem: trionfa Van Aert, Nizzolo gran secondo - LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: Wout Van Aert domina la volata! 2° Nizzolo, 3° Trentin e 4° Colbrelli

Successo del belga Wout Van Aert nella. Sul podio sono saliti Giacomo Nizzolo , campione d'Italia e d'Europa, in seconda posizione, e Matteo Trentin , terzo. Quarta posizione per Sonny Colbrelli, che conferma il buon ...Il Covid - 19 irrompe nella Campagna del Nord : alla vigilia della, manifestazione che ormai da diversi anni non è più semplicemente una gara di preparazione al Giro delle Fiandre, ma una vera e propria classica, sono state riscontrate due positività ...Gand-Wevelgem femminile estremamente spettacolare. Italia assoluta protagonista che ha visto svanire il sogno della vittoria a soli 300 metri dal traguardo, quando sono state riprese in maniera ...Da sottolineare però un’Italia grande protagonista: il Bel Paese piazza Nizzolo, Trentin e Colbrelli alle spalle del fenomeno della Jumbo-Visma. Ottimo accordo per i leader della corsa che sono arriva ...