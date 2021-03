Galliani | doppia beffa | prese il Covid in un giorno speciale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Galliani doppia

Sportevai.it

Ora è (quasi) tutto passato ma Adrianodifficilmente dimenticherà le ultime settimane. L'ad del Monza è risultato finalmente negativo al Covid dopo una battaglia durissima in cui, come ha rivelato nei giorni scorsi, ha anche ......finta che stende i biancorossi e col sinistro la mette nell'angolino. Ottima giocata per il ... Dopo la promozione in cadetteria il Monza di Berlusconi econtinua a sognare la Serie A. ...Dopo le decisioni della Commissione Disciplinare UEFA, Nicolato perde tre Azzurrini: tre gare di squalifica a Tonali (rosso diretto), una per Marchizza (doppia ammonizione) e una per Gabbia (“violazio ...Difficoltà oggettive per il Monza: prima tripletta per il numero 10 Aramu e la squadra brianzola non può nulla contro un fortissimo Venezia che accorcia ...