Formula 1 riparte da Lewis Hamilton | vittoria in Bahrain su Verstappen

(Di domenica 28 marzo 2021) (AGI) - Lacome era finita:è il più veloce di tutti e inizia in testa la nuova edizione del mondiale vincendo il primo gran premio della stagione in. Meno semplice del passato, però, per il sette volte campione del mondo che ha dovuto lottare fino all'ultimo per tenere dietro uno scatenato Max Verstappen, costretto a restituire la prima posizione dache aveva superato a due giri dal termine perché aveva effettuato un sorpasso probabilmente irregolare. Buon inizio per le Ferrari che si piazzano al sesto posto con Charles Leclerc e all'ottavo con Carlos Sainz. Rosse che devono crescere ma essere arrivate entrambe a punti è un inizio incoraggiante. In classifica al terzo posto si piazza Vallteri Bottas (penalizzato da un errore dei ...

Advertising

pierovietti : RT @ilfoglio_it: Hamilton conquista il #BahrainGP dopo un duello con Verstappen e supera un altro record di Michael Schumacher, quello dei… - Barbara68545184 : RT @ilfoglio_it: Hamilton conquista il #BahrainGP dopo un duello con Verstappen e supera un altro record di Michael Schumacher, quello dei… - ilfoglio_it : Hamilton conquista il #BahrainGP dopo un duello con Verstappen e supera un altro record di Michael Schumacher, quel… - sportli26181512 : Hamilton vince il GP del Bahrain: 'Che sfida con Verstappen, fatto qualcosa di speciale': Lewis Hamilton riparte a… - sportli26181512 : Formula 1, Mondiale 2021: le classifiche dopo il GP del Bahrain a Sakhir: In Bahrain si riparte da dove avevamo las… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula riparte

Lacome era finita: Lewis Hamilton è il più veloce di tutti e inizia in testa la nuova edizione del mondiale. Meno semplice del passato, però, per il sette volte campione del mondo che ...Oltre che per i buoni segnali della Ferrari nel Gp del Bahrai di1 , l'Italia dei motori ha ...proprio il fantastico primato di Bagnaia nel sabato delle qualifiche è il punto da cui si...Charles Leclerc porta la Ferrari in sesta posizione davanti a Daniel Ricciardo mentre è ottavo Carlos Sainz al debutto con la scuderia di Maranello ...(AGI) - La Formula 1 riparte come era finita: Lewis Hamilton è il più veloce di tutti e inizia in testa la nuova edizione del mondiale vincendo il primo gran premio della stagione in Bahrain. Meno ...