F1 GP Bahrain, Binotto: “Finalmente possiamo contare su entrambi i piloti. La vettura ci darà soddisfazioni” (Di domenica 28 marzo 2021) “Sono molto contento dei nostri due piloti, Finalmente possiamo contare su entrambi. C’è voglia di crescere uniti come squadra e questa è una buona cosa”. Lo ha dichiarato il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, dopo il sesto posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Carlos Sainz al Gran Premio del Bahrain. “C’è ancora molta strada da fare. L’obiettivo è continuare a migliorarci – ha aggiunto Binotto ai microfoni di Sky Sport -. Oggi abbiamo fatto una buona gara che ci dà ottime sensazioni, siamo tutti concentrati su questa stagione e sugli sviluppi per la macchina del futuro”. E ancora sulla crescita della SF21: “Non voglio dare dei voti perché mancano ancora 22 gare ma questa vettura ci può dare grandi ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) “Sono molto contento dei nostri duesu. C’è voglia di crescere uniti come squadra e questa è una buona cosa”. Lo ha dichiarato il team principal della Ferrari, Mattia, dopo il sesto posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Carlos Sainz al Gran Premio del. “C’è ancora molta strada da fare. L’obiettivo è continuare a migliorarci – ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -. Oggi abbiamo fatto una buona gara che ci dà ottime sensazioni, siamo tutti concentrati su questa stagione e sugli sviluppi per la macchina del futuro”. E ancora sulla crescita della SF21: “Non voglio dare dei voti perché mancano ancora 22 gare ma questaci può dare grandi ...

