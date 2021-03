Enrico Vaime, morto l’autore radiofonico e televisivo: 85 anni (Di domenica 28 marzo 2021) Enrico Vaime è morto oggi al Policlinico Gemelli di Roma, aveva 85 anni, era considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi. morto Enrico Vaime, l’autore radiofonico di moltissimi programmi in tv (Getty Images)Il Tweet di Fabio di Iorio ha dato la triste notizia, il collega ha dichiarato che Enrico era la persona più bella, colta e intelligente del mondo. Purtroppo non con la sua scomparsa tutti siamo diventati più poveri. Le sue parole di cordoglio sono state spese anche per Monica e la sua famiglia, inoltre ha dichiarato che la radio è come un tessuto connettivo del quale ha bisogno della partecipazione del pubblico per essere ottimale. Riuscendo a stare insieme, tramite collegamenti ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021)oggi al Policlinico Gemelli di Roma, aveva 85, era considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi.di moltissimi programmi in tv (Getty Images)Il Tweet di Fabio di Iorio ha dato la triste notizia, il collega ha dichiarato cheera la persona più bella, colta e intelligente del mondo. Purtroppo non con la sua scomparsa tutti siamo diventati più poveri. Le sue parole di cordoglio sono state spese anche per Monica e la sua famiglia, inoltre ha dichiarato che la radio è come un tessuto connettivo del quale ha bisogno della partecipazione del pubblico per essere ottimale. Riuscendo a stare insieme, tramite collegamenti ...

Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - chetempochefa : 'Per me è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per… - repubblica : ?? E' morto Enrico Vaime, autore e padre di alcuni dei piu' popolari programmi della radio e televisione italiana - MegghieUP : RT @chetempochefa: 'Enrico Vaime gigantesca perdita, mi ha insegnato a ridere' ' - Il ricordo di @fabfazio a #CTCF - gianluigirestiv : RT @UggeriRoberto: Apprendo ora che se n’è andato Enrico Vaime. Mi piace ricordarlo con i titoli di due suoi libri, letti anni fa: “Il meg… -