Diritti Tv Serie A 2021 - 2024 | Diquattro DAZN | «Così rivoluzioneremo la visione del calcio»

(Di domenica 28 marzo 2021) Scorrendo la rassegna stampa di oggi sono da segnalare due interviste a Veronica, 37 anni, vicepresidente esecutivo in Italia e Spagna die dalla scorsa estate Chief Customer & Innovation Officer di tutto il gruppo, pubblicate su "Il Sole 24 Ore" (a cura di Andrea Biondi) e "La Gazzetta dello Sport" (a firma Matteo Dore). Ve ne riportiamo alcuni segmenti interessanti, aspettando come sempre il vostro commento a margine di questa...

Advertising

Gazzetta_it : #SerieA, diritti tv, #Dazn cambierà il calcio: niente decoder e costo sui 30-35 euro al mese - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - genio_massimo : @RobertoRenga Io, fossi Agnelli, farei l'iscrizione al campionato elvetico, così affosserei la serie A, VORREI VEDE… - fisco24_info : Diquattro: «Lo streaming di Dazn riporterà la platea del calcio agli anni d’oro»: La numero uno in Italia della pia… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

La pay ha rinnovato l'accordo per itv della Champions League e per l'Europa League, e dall'... Ma torniamo allaA. Le ricerche dicono che tra il parco abbonati del calcio della pay tv " ...E' fissata per quell'ora infatti, la decisione sull'ultimo capitolo della gara deitv dellaA rimasto ancora aperto. Assegnati a Dazn/Tim i pacchetti 1 e 3 con tutti i match di ogni ...Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn Italia, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare dei diritti tv della Serie A vinti dalla sua emittente e su come sarà ...Scorrendo la rassegna stampa di oggi sono da segnalare due interviste a Veronica Diquattro, 37 anni, vicepresidente esecutivo in Italia e Spagna di ...