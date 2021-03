(Di domenica 28 marzo 2021) Non solo i "soliti" Vieri, Cassano, Ventola e Adani. Ospite della Bobo Tv su Twitch, ecco anche l'allenatore del Sassuolo Roberto De. Il mister dei neroverdi hamodo di parlare della sua squadra e di tanti altri argomenti legati al mondo del pallone.Sassuolo, a tutto Decaption id="attachment 1107393" align="alignnone" width="490" De, getty images/captionDopo aver parlato di calcio internazionale e di vari colleghi come Guardiola, Desi è concentrato sul mondo Sassuolo ed in particolare su Manuele Jeremieammettendo di averdeglianche piuttosto forti con i due: "Sia conche conhodegli ...

Advertising

ItaSportPress : De Zerbi racconta: 'Ho avuto scontri duri con Locatelli e Boga perché...' - - GoalItalia : De Zerbi racconta Locatelli e Boga: 'Manuel si vede titolare all'Europeo, Jeremie è troppo timido e non si impone' ?? - sportli26181512 : Sassuolo, Locatelli a Sky: 'Qui ho raggiunto consapevolezza. Addio al Milan devastante': Il centrocampista si racco… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi racconta

ilBianconero

Decisione rinviata in attesa del caso Reggio? Poianche la decisione di costituirsi al ... in cui lo stesso disse di non conoscerlo, così come il marchese Felice, disse che Romeo non ...L'ultima intervista alla prima eliminata del Serale: dai primi provini alle parole della De Filippi che l'hanno colpitaDurante la seconda puntata del serale di Amici 20 andata in onda ieri sera 27 marzo, è uscito fuori qualche flirt tra due insegnanti ...Zerbi e Celentano, che hanno vinto la sfida ... L’insegnante ha confermato all’ormai ex allieva che crede in lei e nel suo valore. Ha raccontato che per strada la gente la ferma e le dice che Ibla è ...