Canada | passanti aggrediti fuori dalla biblioteca | donna uccisa a coltellate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canada passanti

L uomo che ha accoltellato diversia Vancouver, uccidendo una donna e ferendo altre cinque persone, aveva commesso dei reati in passato ed era noto alla polizia. Lo ha detto il sergente ......pacifiche deve renderne conto si legge nel comunicato firmato da Stati UnitiFrancia Germania Gran Bretagna E Giappone in chiusura un uomo che la scorsa notte a Milano aggredito dei...Una donna è stata uccisa a coltellate e altre cinque persone sono rimaste ferite da un assalitore all’esterno della biblioteca di Lynn Valley, un agiato quartiere nel nord di Vancouver. L’aggressore è ...Paura a Vancouver in Canada, dove un uomo armato di coltello ha iniziato ad aggredire a caso in una biblioteca: il report recita un morto e cinque feriti. Paura nel paese canadese dopo un attacco in ...