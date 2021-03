Calciomercato Juventus | le mosse d Paratici per cedere Dybala

(Di domenica 28 marzo 2021) Mercato Juve,sceglie il nuovo 10: gli scambiabili con. Tutti i giocatori che potrebbero rientrare in una trattativa con la Joya Tuttosport questa mattina passa in rassegna tutti i giocatori che Fabiopotrebbe scambiare con Paulola prossima estate, qualora la Juve decidesse effettivamente di privarsi del numero 10 argentino. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Elementi del calibro di Ousmane Dembélé del Barcellona, Isco del Real Madrid, Pogba del Manchester United oppure attenzione anche ai movimenti col PSG per Mauro Icardi. Meno battute ma non da sottovalutare le piste che portano a Gabriel Jesus con il Manchester City mentre sarebbe difficile pensare ad uno scambio con l’Atletico per Joao Felix. Leggi su Calcionews24.com

Mercato, Paratici sceglie il nuovo 10: gli scambiabili con Dybala. Tutti i giocatori che potrebbero rientrare in una trattativa con la ..., intrigo Pogba: Ramsey e Rabiot finanzieranno il colpo dallo United. Ecco il piano di ParaticiPogba / Storia di un amore che potrebbe nuovamente ...Sia per Sky che per Dazn la pubblicità non è la risorsa fondamentale, ma importante. I target raggiunti dalle partite sono merce pregiata per il mercato. Per cui premessa fondamentale della nuova stor ...Il prossimo calciomercato della Juventus sarà senz'altro uno dei più importanti delle ultime stagioni, con acquisti e cessioni in vista.