Attentato a Giacarta | esplosione vicino alla cattedrale di Makassar | si contano le vittime

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Giacarta

Gazzetta del Sud

Un esplosione in una cattedrale nella citt indonesiana di Makassar ha causato un numero ancora imprecisato di vittime e feriti. Lo riferisce la polizia locale. C' stata un esplosione e sospettiamo si ...(ANSA-AFP) -, 08 GEN - Abu Bakar Bashir, considerato l'ideologo del gruppo di terroristi islamici che organizzò l'di Bali del 2002, è ora in stato di libertà, come hanno reso noto fonti ...Lo riportano i media locali, citando un sacerdote che parla di un attentatore suicida. L’ipotesi dell’attentato viene confermata anche dalla polizia locale.