Zona rossa: viaggi e seconde case Ecco che cosa si può fare a Pasqua (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo qualche giorno di maggiore libertà per chi è tornato in Zona arancione, da sabato 3 a lunedì 5 aprile tutta Italia è in Zona rossa tornando di fatto a un lockdown generale, quella scia di quanto accaduto a Natale, per arginare la diffusione del coronavirus sono previste una serie di regole e divieti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo qualche giorno di maggiore libertà per chi è tornato inarancione, da sabato 3 a lunedì 5 aprile tutta Italia è intornando di fatto a un lockdown generale, quella scia di quanto accaduto a Natale, per arginare la diffusione del coronavirus sono previste una serie di regole e divieti. Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : INCREDIBILE. Altro che Lombardia. Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa PER UNO! 251 contagi per 100m… - borghi_claudio : Diretta: La democrazia in zona rossa - LegaSalvini : Claudio Borghi: 'Incredibile. Altro che Lombardia. Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa per uno! 251… - Paolo18030138 : RT @giusmo1: Ultime dalla #Calabria: #Spirli’ accompagna il commissario #Figliuolo, tutto in ordine. E invece: zona rossa, pochi #vaccini e… - teresacapitanio : In zona rossa, ma «bianchi» da mesi Zero contagi in 24 paesi bergamaschi -