Xbox Game Pass riceverà più di 20 titoli indie al loro Day 1, fra cui l'attesissimo STALKER 2 (Di sabato 27 marzo 2021) Durante l'ultimo ID@Xbox Showcase, Microsoft ha premuto l'acceleratore su mondo indie, annunciando e svelando una marea di titoli indipendenti, nonché condividendo nuove informazioni sui titoli più attesi, come STALKER 2. Ovviamente, c'è stato anche modo di promuovere il ben noto Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che vi permette di giocare ad una vasta libreria di titoli con un misero paGamento mensile. Questo perché, come annunciato dalla compagnia, nel corso del 2021 Game Pass vi permetterà di giocare ad oltre 20 titoli indipendenti, fin dal loro day one, un trattamento solitamente riservato ai first party di Xbox e a ... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 marzo 2021) Durante l'ultimo ID@Showcase, Microsoft ha premuto l'acceleratore su mondo, annunciando e svelando una marea diindipendenti, nonché condividendo nuove informazioni suipiù attesi, come2. Ovviamente, c'è stato anche modo di promuovere il ben noto, il servizio in abbonamento che vi permette di giocare ad una vasta libreria dicon un misero panto mensile. Questo perché, come annunciato dalla compagnia, nel corso del 2021vi permetterà di giocare ad oltre 20indipendenti, fin dalday one, un trattamento solitamente riservato ai first party die a ...

Advertising

GamingToday4 : Xbox Game Pass: i 20 giochi in arrivo dall’evento Xbox dedicato agli indie - MangaForevernet : ? Among Us è in arrivo su Xbox Game Pass - il trailer ? ? - GamerClickit : Microsoft - 20 titoli indie in arrivo sull'Xbox Game Pass - iCrewPlay : ?? Xbox Game Pass: i 20 giochi in arrivo dall’evento Xbox dedicato agli indie - berkley1_ : RT @Multiplayerit: Xbox Game Pass: i 20 giochi in arrivo sin dal D1 svelati all'ID@Xbox -