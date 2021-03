Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 marzo 2021)27 MARZOORE 7:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN CHIUSURA CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE CON L’ENTRATA DELLAIN ZONA ROSSA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ. CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO; SOSPESI INOLTRE IN TUTTA LAI COLLEGAMENTI SCOLASTICI, COMPRESO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA. DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral