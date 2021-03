Tutte le scuole secondarie di secondo grado che hanno ottenuto i finanziamenti per i lavori di ristrutturazione e ampliamento (Di sabato 27 marzo 2021) 20 milioni di euro stanziati dal Governo alla Provincia di Salerno per una serie di interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri. Questi fondi serviranno per opere finanziate su progetti preliminari o schede di progetto, e per le quali ora si attende il progetto esecutivo.?Dalla pubblicazione del?Decreto sulla Gazzetta Ufficiale ci sono 23 mesi per l’aggiudica dei lavori. Per coprire l’intera territorio la provincia di Salerno è stata suddivisa in dieci comparti. I progetti di ogni comparto saranno finanziati con un importo pari a 400mila euro. Cinque gli interventi previsti nel primo comparto e che riguardano la sede principale dell’I.T. Commerciale “Fortunato” di Angri, la succursale del “Marco Pittoni” di Pagani, la sede principale del Liceo Scientifico “Rescigno” di?Roccapiemonte, la ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 marzo 2021) 20 milioni di euro stanziati dal Governo alla Provincia di Salerno per una serie di interventi urgenti per garantire l’agibilità dellee il diritto allo studio in ambienti sicuri. Questi fondi serviranno per opere finanziate su progetti preliminari o schede di progetto, e per le quali ora si attende il progetto esecutivo.?Dalla pubblicazione del?Decreto sulla Gazzetta Ufficiale ci sono 23 mesi per l’aggiudica dei. Per coprire l’intera territorio la provincia di Salerno è stata suddivisa in dieci comparti. I progetti di ogni comparto saranno finanziati con un importo pari a 400mila euro. Cinque gli interventi previsti nel primo comparto e che riguardano la sede principale dell’I.T. Commerciale “Fortunato” di Angri, la succursale del “Marco Pittoni” di Pagani, la sede principale del Liceo Scientifico “Rescigno” di?Roccapiemonte, la ...

