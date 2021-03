The Witcher-Blood Origin: Laurence O’Fuarain nel ruolo principale (Di sabato 27 marzo 2021) The Witcher: Blood Origin, il prequel di Netflix della sua serie di successo basata sui romanzi del popolare franchise di videogiochi, ha bloccato il suo secondo attore protagonista. Di cosa parla The Witcher-Blood Origin? L’attore irlandese Laurence O’Fuarain, i cui crediti includono Vikings, Game Of Thrones e Black 47, ha ottenuto il ruolo di Fjall. Nato in un clan di guerrieri che ha giurato di proteggere un re, Fjall porta una profonda cicatrice dentro, la morte di una persona cara che è caduta in battaglia cercando di salvarlo. Una cicatrice che non gli permetterà di sistemarsi o di fare pace con se stesso o con il mondo che lo circonda. Nella sua ricerca di redenzione, Fjall si ritroverà a combattere al fianco del più ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) The, il prequel di Netflix della sua serie di successo basata sui romanzi del popolare franchise di videogiochi, ha bloccato il suo secondo attore protagonista. Di cosa parla The? L’attore irlandese, i cui crediti includono Vikings, Game Of Thrones e Black 47, ha ottenuto ildi Fjall. Nato in un clan di guerrieri che ha giurato di proteggere un re, Fjall porta una profonda cicatrice dentro, la morte di una persona cara che è caduta in battaglia cercando di salvarlo. Una cicatrice che non gli permetterà di sistemarsi o di fare pace con se stesso o con il mondo che lo circonda. Nella sua ricerca di redenzione, Fjall si ritroverà a combattere al fianco del più ...

