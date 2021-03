Terremoto in Adriatico, forte scossa di 5.6, paura tra la gente: «Sentito al Centro-Sud, fino a Roma e Napoli» (Di sabato 27 marzo 2021) Terremoto nel mar Adriatico, tra le coste di Abruzzo, Molise e Puglia e quelle della Croazia: la forte scossa di Terremoto di 5.6 è stata segnalata alle 14.47 dai lettori... Leggi su ilmattino (Di sabato 27 marzo 2021)nel mar, tra le coste di Abruzzo, Molise e Puglia e quelle della Croazia: ladidi 5.6 è stata segnalata alle 14.47 dai lettori...

Advertising

DPCgov : #27marzo #Terremoto nel mar Adriatico centrale: la scossa risulta avvertita dalla popolazione. La Sala Situazione I… - Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - ilpost : C’è stato un terremoto nel mare Adriatico, di magnitudo stimata per ora tra 5.3 e 5.8 - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: Terremoto magnitudo 5,9 al largo dell'Adriatico - PagliariniSte : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 5.3 e 5.8 ore 14:47 IT del 27-03-2021, in Adriatico centrale -