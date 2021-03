Sondaggio, luna di miele finita: in calo Draghi (-7) e il governo (-6). Centrodestra sempre primo (Di sabato 27 marzo 2021) Sette punti in meno per Mario Draghi, sei per il suo governo. Per entrambi i numeri restano alti, rispettivamente 62 e 56, ma il calo c’è, e vistoso pure. A certificarlo è Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. È preso per dire se siamo già in presenza di un’inversione di tendenza, ma è innegabile che più l’esecutivo s’inoltra nelle decisioni extrapandemia e più questo ne evidenzia le divisioni. Pagnoncelli definisce infatti il calo come un «rimbalzo tecnico» che non a caso emerge con più nettezza geograficamente nel Nord-Est e nel Centro-Nord e socialmente nei ceti più abbienti. Draghi paga la delusione dei non-garantiti «Presumibilmente perplessi – azzarda il sondaggista – sulla squadra di governo e delusi per il condono fiscale». L’altra sacca di delusione riguarda il blocco ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Sette punti in meno per Mario, sei per il suo. Per entrambi i numeri restano alti, rispettivamente 62 e 56, ma ilc’è, e vistoso pure. A certificarlo è Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. È preso per dire se siamo già in presenza di un’inversione di tendenza, ma è innegabile che più l’esecutivo s’inoltra nelle decisioni extrapandemia e più questo ne evidenzia le divisioni. Pagnoncelli definisce infatti ilcome un «rimbalzo tecnico» che non a caso emerge con più nettezza geograficamente nel Nord-Est e nel Centro-Nord e socialmente nei ceti più abbienti.paga la delusione dei non-garantiti «Presumibilmente perplessi – azzarda il sondaggista – sulla squadra die delusi per il condono fiscale». L’altra sacca di delusione riguarda il blocco ...

