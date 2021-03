Selvaggia Roma senza veli su Instagram: “Si comincia a spogliarsi di più” (Di sabato 27 marzo 2021) Selvaggia Roma ha scatenato i follower su Instagram con una foto che ha messo in evidenza la sua bellezza “senza veli”. Il web va in tilt La web influencer Selvaggia RomaL’influencer Romana ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei follower, e che ha raccolto una serie infinita di like e commenti in pochi minuti dalla pubblicazione. In occasione dell’arrivo della primavera l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto lanciare una forte provocazione ai suoi tanti fan che soprattutto sui social la seguono con grandissima passione. Non è la prima volta infatti che si presenta sul web con pose e scatti davvero bollenti e che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Nell’ultima foto è stata davvero ... Leggi su formatonews (Di sabato 27 marzo 2021)ha scatenato i follower sucon una foto che ha messo in evidenza la sua bellezza “”. Il web va in tilt La web influencerL’influencerna ha pubblicato una foto suche ha scatenato la passione dei follower, e che ha raccolto una serie infinita di like e commenti in pochi minuti dalla pubblicazione. In occasione dell’arrivo della primavera l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto lanciare una forte provocazione ai suoi tanti fan che soprattutto sui social la seguono con grandissima passione. Non è la prima volta infatti che si presenta sul web con pose e scatti davvero bollenti e che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Nell’ultima foto è stata davvero ...

Andrea0606061 : @Andyesti @Danireport @lvoir @mameli54 Severa con i farabutti... ?????? Mai vista illegalità a Roma come in questi ann… - lidiadipaola : quando ti rendi conto che Selvaggia Roma è stata il male minore rispetto a Giulia Salemi #eligreg #gregorelli - AleNorbi : @tommaso_zorzi volevo dirti che sento terribilmente la mancanza di Pazzeska Milano ?? Te prego amo acchittate e facc… - DottoressaFlo : @alessia14120002 @14Adua @daymelloreal @GiuliaSalemi93 @roma_selvaggia Vero peccato che qualcuno per seguire la pal… - alessia14120002 : #exrosmello #mellos #prelemi non potete immaginare quanto mi manchi questo quartetto .... ?? @14Adua @daymelloreal… -