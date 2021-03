Sassuolo, Carnevali: “Berardi è un campione e ora se ne sono accorti in tanti” (Di sabato 27 marzo 2021) Giovanni Carnevali si gode i talenti italiani del Sassuolo in Nazionale: Ferrari, Locatelli, Berardi e Caputo ma ammette che su di loro ci sono forti interessi da parte delle big di Serie A. Intervistato dal Corriere dello Sport, l'amministratore delegato del club neroverde non ha nascosto alcuni temi caldi in ottica calciomercato.Sassuolo, i gioielli neroverdi: parla Carnevalicaption id="attachment 1093309" align="alignnone" width="600" Sassuolo Carnevali (getty images)/caption"Avere questi giocatori in Nazionale è una grande soddisfazione perché viene riconosciuto il lavoro svolto dalla società e da De Zerbi, ma penso che pure i nostri tifosi siano orgogliosi", ha detto Carnevali. "Non capita a tutti i club di avere quattro ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Giovannisi gode i talenti italiani delin Nazionale: Ferrari, Locatelli,e Caputo ma ammette che su di loro ciforti interessi da parte delle big di Serie A. Intervistato dal Corriere dello Sport, l'amministratore delegato del club neroverde non ha nascosto alcuni temi caldi in ottica calciomercato., i gioielli neroverdi: parlacaption id="attachment 1093309" align="alignnone" width="600"(getty images)/caption"Avere questi giocatori in Nazionale è una grande soddisfazione perché viene riconosciuto il lavoro svolto dalla società e da De Zerbi, ma penso che pure i nostri tifosi siano orgogliosi", ha detto. "Non capita a tutti i club di avere quattro ...

