Pd: Letta, ‘mi sento come la mamma di ‘Goodbye Lenin” (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar (Adnkronos) – “A proposito dei sette anni in cui sono stati fuori: mi sento come la mamma di ‘Goobye Lenin’, il film. Molti mi trattano come lei, quella a cui tiravano fuori i cetriolini”. Lo ha detto Enrico Letta in un incontro via zoom con i Circoli di Firenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar (Adnkronos) – “A proposito dei sette anni in cui sono stati fuori: miladi ‘Goobye’, il film. Molti mi trattanolei, quella a cui tiravano fuori i cetriolini”. Lo ha detto Enricoin un incontro via zoom con i Circoli di Firenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaStampa : Rosy Bindi: “Battiamoci per la sanità pubblica, dal Pd di Letta ora mi aspetto di più” - mariodice76 : @nilopax @pdnetwork Così, per capire: con le Sardine no, con i 5 Stelle non sia mai, con Renzi non ne parliamo prop… - TV7Benevento : Pd: Letta, 'mi sento come la mamma di 'Goodbye Lenin''... - dritanhocja : RT @BiondoNik: Nove giorni di pace senza nemmeno un tweet. Poi leggo che #Letta definisce 'avventura affascinante' la sua nel Pd ma sopratu… - GiulioR86955628 : @confundustria Letta non mi deludere. Con Renzi non puoi discutere di sinistra. -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘mi Chi è Enrico Letta, l’eterno “enfant prodige” richiamato per guidare il Pd Il Sole 24 ORE