Orrore: bimba di 4 anni violentata e uccisa in Pakistan (Di sabato 27 marzo 2021) Orrore in Pakistan violentata e uccisa bimba di 4 anni. Sul corpicino segni di tortura: sono state trovate escoriazioni su diverse parti del corpo, tra cui schiena, ginocchia e naso Una bimba di 4 anni è stata violentata, strangolata a morte e lasciata in un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021)indi 4. Sul corpicino segni di tortura: sono state trovate escoriazioni su diverse parti del corpo, tra cui schiena, ginocchia e naso Unadi 4è stata, strangolata a morte e lasciata in un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa.

