Lucilla Agosti a Verissimo, vittima di molestie a 12 anni: il duro racconto della conduttrice (Di sabato 27 marzo 2021) A Verissimo è ospite Lucilla Agosti, popolare conduttrice televisiva e radiofonica ma con esperienza anche da attrice. Ai microfoni di Silvia Toffanin, nel corso di un’intima intervista, rivela per la prima volta di essere stata vittima di molestie da piccola, all’età di 12 anni: “Era qualcosa che aveva a che fare con la pedofilia“. Il difficile racconto di Lucilla Agosti È un racconto duro, difficile ancora oggi da interiorizzare e metabolizzare per Lucilla Agosti, che apre il suo cuore nel salotto di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la conduttrice tv e radio si racconta a 360° toccando una tematica quanto mai ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021) Aè ospite, popolaretelevisiva e radiofonica ma con esperienza anche da attrice. Ai microfoni di Silvia Toffanin, nel corso di un’intima intervista, rivela per la prima volta di essere statadida piccola, all’età di 12: “Era qualcosa che aveva a che fare con la pedofilia“. Il difficilediÈ un, difficile ancora oggi da interiorizzare e metabolizzare per, che apre il suo cuore nel salotto di. Ospite di Silvia Toffanin, latv e radio si racconta a 360° toccando una tematica quanto mai ...

Advertising

pairsonnalitesF : Andrea Romiti, compagno Lucilla Agosti/ “Lui è la mia roccia e in questi anni..”: ... continuano a non avere la pos… - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Lucilla Agosti: l'intervista integrale' su Mediaset Play - lattuga99 : RT @Federica_Caputo: Quanto è bella, dolce e vera Lucilla Agosti #verissimo - lattuga99 : RT @panelelasalame: L'importanza immensa delle parole di Lucilla Agosti sul ADHD e sui disturbi dell'apprendimento in generale, il ruolo de… - DeniseBellet : RT @panelelasalame: L'importanza immensa delle parole di Lucilla Agosti sul ADHD e sui disturbi dell'apprendimento in generale, il ruolo de… -