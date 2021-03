LIVE Moto2, GP Qatar 2021 in DIRETTA: sette italiani a caccia della Q2 (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Ben sette gli italiani che saranno impegnati in questa Q1: Lorenzo Baldassarri (MV Agusta Forward Racing), Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2), Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing Team), Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46), Simone Corsi (MV Agusta Forward Racing), Stefano Manzi (Flexbox HP40) e al debuttante Yari Montella (MB Conveyors Speed Up). 16.20 Un altro pretendente alla pole-position può essere l’americano Joe Roberts: il centauro dell’Italtrans, casa vincitrice lo scorso anno con Enea Bastianini, ha mostrato una buona attitudine con questa pista. 16.17 Sarà da verificare il passo con temperature più basse da parte di Fabio Di Giannantonio: il classe 1998 romano ha dimostrato di poter andar forte con il caldo, ma ha pagato ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Bengliche saranno impegnati in questa Q1: Lorenzo Baldassarri (MV Agusta Forward Racing), Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini), Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing Team), Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46), Simone Corsi (MV Agusta Forward Racing), Stefano Manzi (Flexbox HP40) e al debuttante Yari Montella (MB Conveyors Speed Up). 16.20 Un altro pretendente alla pole-position può essere l’americano Joe Roberts: il centauro dell’Italtrans, casa vincitrice lo scorso anno con Enea Bastianini, ha mostrato una buona attitudine con questa pista. 16.17 Sarà da verificare il passo con temperature più basse da parte di Fabio Di Giannantonio: il classe 1998 romano ha dimostrato di poter andar forte con il caldo, ma ha pagato ...

Advertising

DAZN_IT : A Losail è caccia alla pole ?? #Moto3, #Moto2 e #MotoGP: le qualifiche del Gran Premio del Qatar sono LIVE dalle 15… - giovannizam : #MotoGP finite #FP3 di #Moto3 e #Moto2, fra poco in pista la MotoGP #QatarGP : aggiornamenti in diretta su @Moto_it… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Qatar FP2: @SamLowes22 al comando, @Marco12_B è secondo - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Qatar FP2: @SamLowes22 al comando, @Marco12_B è secondo - - zazoomblog : LIVE Moto2 Prove libere GP Qatar in DIRETTA: si parte con la FP2 Marco Bezzecchi sfida ancora Sam Lowes - #Moto2… -