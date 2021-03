LIVE F1 | GP Bahrain 2021 in DIRETTA | ci siamo | scattano le qualifiche! Ferrari per la seconda fila!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP 15.48 Fernando Alonso può vantarsi di essere il solo pilota ad aver vinto su due configurazioni differenti del tracciato. Infatti nel 2010 si corse sul lay-out denominato “endurance”, di 800 metri più lungo di quello usato comunemente e sul quale lo spagnolo aveva primeggiato nel 2005 e 2006. 15.47 Fernando Alonso e Sebastian Vettel sono gli unici capaci di vincere con due team diversi in. Lo spagnolo ha primeggiato due volte con la Renault (2005, 2006) e una con la(2010). Invece il tedesco ha trionfato in due occasioni con la Red Bull (2012, 2013) e in altre due con la(2017, 2018). 15.45 Guardando alle squadre, la graduatoria è ...