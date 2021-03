le parole di Paul Stanley deludono i fan (Di sabato 27 marzo 2021) FONTE FOTO: https://www.facebook.com/KISS KISS, un nuovo album? Improbabile: parola di Paul Stanley USA Today ha intervistato la voce e chitarrista dei KISS e gli ha chiesto se ci fossero possibilità ... Leggi su stranotizie (Di sabato 27 marzo 2021) FONTE FOTO: https://www.facebook.com/KISS KISS, un nuovo album? Improbabile: parola diUSA Today ha intervistato la voce e chitarrista dei KISS e gli ha chiesto se ci fossero possibilità ...

Advertising

StraNotizie : le parole di Paul Stanley deludono i fan - gighea : RT @Ginestra21: “Non si può non comunicare... Le parole, il silenzio... hanno valore di messaggio, influenzano gli altri e gli altri a loro… - guastellae : RT @Ginestra21: “Non si può non comunicare... Le parole, il silenzio... hanno valore di messaggio, influenzano gli altri e gli altri a loro… - lucaram : Complimenti a @zazzathemagician per la versione in lingua inglese del suo libro e grazie a Paul Nardini per aver tr… - RetwittL : RT @Ginestra21: “Non si può non comunicare... Le parole, il silenzio... hanno valore di messaggio, influenzano gli altri e gli altri a loro… -