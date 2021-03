Lazio, Strakosha scommette sul futuro: “Vorrei giocare in Premier League, ho un sogno” (Di sabato 27 marzo 2021) Mi piacerebbe giocare in Premier League, è il miglior campionato al mondo.Queste le parole di Strakosha, che dopo una stagione pressoché deludente con la maglia della Lazio ha aperto ad un futuro lontano dalla capitale. Direttamente dal ritiro della Nazionale albanese, l'estremo difensore dei biancocelesti ha spiegato quali sono gli elementi e le caratteristiche che, a detta sua, rendono la Premier League il torneo migliore e più affascinante del panorama calcistico europeo. Indirettamente Strakosha ha così aperto ad un possibile addio ai capitolini, con il suo procuratore pronto a girare eventuali offerte alla Lazio di Claudio Lotito qualora si presenti una concreta possibilità di trasferimento proprio in ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Mi piacerebbein, è il miglior campionato al mondo.Queste le parole di, che dopo una stagione pressoché deludente con la maglia dellaha aperto ad unlontano dalla capitale. Direttamente dal ritiro della Nazionale albanese, l'estremo difensore dei biancocelesti ha spiegato quali sono gli elementi e le caratteristiche che, a detta sua, rendono lail torneo migliore e più affascinante del panorama calcistico europeo. Indirettamenteha così aperto ad un possibile addio ai capitolini, con il suo procuratore pronto a girare eventuali offerte alladi Claudio Lotito qualora si presenti una concreta possibilità di trasferimento proprio in ...

