La voce dei teatri | riaprite Franceschini | Gli aiuti non finiranno

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 marzo 2021) A più di un anno dallo scoppio della pandemia le sale deisono ancora vuote, i sipari rimangono calati, i palchi deserti e, in occasione della Giornata mondiale del teatro, arriva forte l’urlo di protesta e di sfinimento dei lavoratori del settore dello spettacolo, che chiedono una riapertura dei luoghi della cultura. Da Milano, con il Coordinamento spettacolo della Lombardia, è partita la protesta con l’occupazione da questa mattina del chiostro del Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, a due passi dal Duomo. Da qui, dal primo teatro comunale di prosa d’Italia, fondato da Giorgio Strehler, Paolo Grassi e Nina Vinchi per diventare un teatro d’arte per tutti, i professionisti del settore (tecnici, macchinisti, attori, sarti, registi, scenografi e studenti delle accademie) chiedono alle istituzioni “segnali concreti e di diventare il primo punto dell’agenda ...