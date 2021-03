La traversa di Frattesi | la rissa nel finale e Spagna - Italia in un minuto

Advertising

Vivo_Azzurro : #U21EURO ?? FINE PRIMO TEMPO ???????? #SpagnaItalia 0?-0? ?? Tanto possesso-palla spagnolo, ma l'occasione più clamoro… - Corriere : Spagna-Italia 0-0, gli azzurrini sperano. Traversa di Frattesi e altri due espulsi - Vivo_Azzurro : #U21EURO ?? 30' Traversa di #Frattesi!!! Gran destro deviato sul legno dal portiere spagnolo Fernandez! ????????… - ACMonza : 90 minuti e una gran traversa per il nostro Frattesi!?????? ?? - IFlck : RT @Corriere: Spagna-Italia 0-0, gli azzurrini sperano. Traversa di Frattesi e altri due espulsi -

Ultime Notizie dalla rete : traversa Frattesi

L'Italia Under 21 di Nicolato pareggia 0 - 0 contro la Spagna. Martedì gli azzurrini si giocheranno la qualificazione contro la SloveniaAl 30' gran botta di, sfiorata dal portiere spagnolo, il pallone timbrae poi finisce in angolo. E' l'occasione. più limpida del primo tempo. Nella ripresa ancora possesso palla ...Senza gli squalificati Tonali, Marchizza e Gabbia , l’Italia di Nicolato chiude nuovamente in nove uomini e ferma la Spagna di Villar sullo ...Traversa di Frattesi, poi vengono espulsi Scamacca, Mingueza e Rovella: per passare il turno bisogna battere la Slovenia.