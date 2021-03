Israele in stallo dopo il voto (Di sabato 27 marzo 2021) I risultati definitivi delle elezioni in Israele disegnano un paese spaccato, o per meglio dire fratturato su base politica, etnica, religiosa. Sono 13 i partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 3,25%, assai più del previsto. Nessuno dei due blocchi, quello che fa capo a Netanyahu e quello che lo avversa, può contare sulla maggioranza minima di 61 seggi, sui 120 della Knesset, il parlamento israeliano. Il primo è più compatto intorno al suo leader riconosciuto, ed è composto dal Likud (30 seggi), i due partiti religiosi SHAS (sefardita, 9 seggi) e United Torah Judaism (askenazita, 7 seggi), più la nuova coalizione di estrema destra, con componenti apertamente fasciste, Religious Zionism (6 seggi), in totale 52 seggi. Il secondo, un fritto misto composto da formazioni di centro - sinistra, con Yesh Atid, partito radicalmente laico e sostenitore dei ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) I risultati definitivi delle elezioni indisegnano un paese spaccato, o per meglio dire fratturato su base politica, etnica, religiosa. Sono 13 i partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 3,25%, assai più del previsto. Nessuno dei due blocchi, quello che fa capo a Netanyahu e quello che lo avversa, può contare sulla maggioranza minima di 61 seggi, sui 120 della Knesset, il parlamento israeliano. Il primo è più compatto intorno al suo leader riconosciuto, ed è composto dal Likud (30 seggi), i due partiti religiosi SHAS (sefardita, 9 seggi) e United Torah Judaism (askenazita, 7 seggi), più la nuova coalizione di estrema destra, con componenti apertamente fasciste, Religious Zionism (6 seggi), in totale 52 seggi. Il secondo, un fritto misto composto da formazioni di centro - sinistra, con Yesh Atid, partito radicalmente laico e sostenitore dei ...

