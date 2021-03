Il vaccino antinfluenzale protegge dal Covid? Lo studio: "-24% di probabilità in meno di test positivo" (Di sabato 27 marzo 2021) Il vaccino antinfluenzale protegge dal Covid-19. Secondo uno studio statunitense, chi ha ricevuto il vaccino stagionale ha infatti meno probabilità di essere infettato e o comunque ha sviluppato una forma meno grave della malattia. Secondo i risultati di ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica American Journal of Infection Control, le probabilità di risultare positivi al Covid-19 si abbassano del 24% nei pazienti che hanno ricevuto un vaccino antinfluenzale. Non solo. Scrivono i ricercatori: “I pazienti vaccinati risultati positivi per Covid-19 avevano meno probabilità di richiedere il ricovero in ospedale, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) Ildal-19. Secondo unostatunitense, chi ha ricevuto ilstagionale ha infattidi essere infettato e o comunque ha sviluppato una formagrave della malattia. Secondo i risultati di ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica American Journal of Infection Control, ledi risultare positivi al-19 si abbassano del 24% nei pazienti che hanno ricevuto un. Non solo. Scrivono i ricercatori: “I pazienti vaccinati risultati positivi per-19 avevanodi richiedere il ricovero in ospedale, ...

