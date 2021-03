Il petrolio non sta morendo, ma è diventato un bersaglio (Di sabato 27 marzo 2021) 6 marzo 2020, un anno fa. Il mondo era attaccato alle tv cinesi per cercare di capire quanto pericoloso fosse il coronavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità non l’aveva ancora definito una pandemia. Quel giorno l’Arabia Saudita e la Russia, a capo dei due blocchi dei Paesi produttori di petrolio, si siedono intorno a un tavolo. I sauditi propongono a Mosca di tagliare la produzione di 1,5 milioni di barili al giorno. Hanno capito che la Cina, il più grande Paese importatore di greggio al mondo, sta precipitando in una crisi senza precedenti. Mosca dice no. Riad fa una contromossa aggressiva: aumenta la produzione e fa crollare il prezzo del petrolio. È l’immagine del nervosismo che il Covid fa deflagrare nella mappa geopolitica degli equilibri energetici imperniati sul petrolio. Le fabbriche chiuse, le macchine e gli aerei ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) 6 marzo 2020, un anno fa. Il mondo era attaccato alle tv cinesi per cercare di capire quanto pericoloso fosse il coronavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità non l’aveva ancora definito una pandemia. Quel giorno l’Arabia Saudita e la Russia, a capo dei due blocchi dei Paesi produttori di, si siedono intorno a un tavolo. I sauditi propongono a Mosca di tagliare la produzione di 1,5 milioni di barili al giorno. Hanno capito che la Cina, il più grande Paese importatore di greggio al mondo, sta precipitando in una crisi senza precedenti. Mosca dice no. Riad fa una contromossa aggressiva: aumenta la produzione e fa crollare il prezzo del. È l’immagine del nervosismo che il Covid fa deflagrare nella mappa geopolitica degli equilibri energetici imperniati sul. Le fabbriche chiuse, le macchine e gli aerei ...

