Giro di Catalogna 2021 | Peter Sagan coglie il primo successo stagionale a Matarò

(Di sabato 27 marzo 2021)(Bora-Hansgrohe)il suoimponendosi nella sesta tappa della Volta a Catalunya. Lo slovacco ha trionfato sul traguardo disuperando tutti i rivali in volata. Al secondo posto è giunto Daryl Impey (Israel Start-UP), mentre sul gradino più basso del podio troviamo Sebastian Molano (UAE Team Emirates). Adam Yates (Ineos) resta saldamente in testa alla classifica generale. La tappa ha visto, inizialmente, andare in fuga cinque corridori, vale a dire Harold Tejada (Astana), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e Dmitry Strakhov (Gazprom-Rusvelo). I battistrada, ad ogni modo, sono stati ripresi prima dell’ultimo GPM. A 15 ...

Fuga vincente del tedesco della Bora - Hansgrohe. Nella generale sempre in testa il britannico della Ineos Grenadiers. Nella 'Coppi e Bartali' penultima ...Lennard Kamna ha vinto per distacco la 5/a tappa deldidi ciclismo, disputata da La Pobla de Segur a Manresa e lunga 213 chilometri. Il corridore tedesco, con il tempo di 4h29'13", ha preceduto il portoghese Ruben Guerreiro, secondo a 39"...Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) coglie il suo primo successo stagionale imponendosi nella sesta tappa della Volta a Catalunya 2021. Lo slovacco ha trionfato sul traguardo di Matarò superando tutti i riva ...In tedesco della Bora-Hansgrohe ci prova ancora e stavolta vince per distacco la quinta tappa della Volta a Catalunya. Generale invariata La quinta tappa della Volta a Catalunya si presentava sulla ca ...