Furbetto del reddito di cittadinanza | arrestato per i documenti falsi

(Di sabato 27 marzo 2021) Pavia -per i, presentati in posta per ildi. Un 21enne di nazionalità romena, senza fissa dimora ma con già qualche precedente nella zona, si è ...

Advertising

lucianonobili : Un anno fa urlava “il #COVID19 è un banale raffreddore!” Poi ha cambiato idea. Al punto che mentre il Presidente… - lucianonobili : Incredibile che ad Andrea #Scanzi, furbetto del vaccino, sia consentito di raccontare ancora una volta le sue menzo… - ItaliaViva : Andrea Scanzi, prima negazionista poi furbetto del vaccino. Mille scuse pur di non chiedere scusa. @lucianonobili - Frank99345222 : @Corriere Il coglione di turno non è il furbetto, ma la mente malata di chi l ha attivato. Quando la pelle del leo… - francoboselli : RT @lucianonobili: Incredibile che ad Andrea #Scanzi, furbetto del vaccino, sia consentito di raccontare ancora una volta le sue menzogne,… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetto del

Giornale di Sicilia

In attesa della convalida dell'arresto egiudizio per direttissima, con l'udienza fissata per lunedì mattina, ha ottenuto gli arresti domiciliari , a casa di un parente che lo ospita. ...Premesso che non ci sentiamo di condannare, o di dare, a nessuno che, conscio delle regole dettate dallo stato, abbia deciso di attuare, entro i limitilecito, una strategia, ...Il bollo auto per alcuni italiani diventerà un ricordo nel 2021. Vediamo chi potrà usufruire di sconti o dell'esonero da questa tassa.Pavia - Arrestato per i documenti falsi, presentati in posta per il reddito di cittadinanza. Un 21enne di nazionalità romena, senza fissa dimora ma con già qualche precedente nella zona, si è presenta ...