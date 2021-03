“Finalmente, ora posso dirlo!”. Una splendida notizia per Caterina Balivo: è lei stessa a dare l’annuncio (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo l’esperienza di Vieni da me si era presa una pausa per ricaricare le batterie. Qualche tempo lontana dalla tv per riprendere fiato e organizzare i suoi progetti. Evidentemente la pausa è terminata e adesso è nuovamente tempo di rituffarsi nel lavoro e continuare a stupire il pubblico. Caterina Balivo torna con un nuovo programma. In realtà aveva già fatto il suo rientro come giudice del Cantante Mascherato. Milly Carlucci l’ha scelta insieme a Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. La conduttrice ha accettato il ruolo di giudice per Il Cantante Mascherato per tenere fede a un’amicizia e a una stima che la lega a Milly Carlucci, con cui iniziò venti anni fa il suo percorso: “Ero la sua valletta nella Casa dei sogni, vent’anni fa – ha detto a Oggi.it -: il mio ciclo ricomincia da dove avevo iniziato. Mi piace questa simmetria, e che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo l’esperienza di Vieni da me si era presa una pausa per ricaricare le batterie. Qualche tempo lontana dalla tv per riprendere fiato e organizzare i suoi progetti. Evidentemente la pausa è terminata e adesso è nuovamente tempo di rituffarsi nel lavoro e continuare a stupire il pubblico.torna con un nuovo programma. In realtà aveva già fatto il suo rientro come giudice del Cantante Mascherato. Milly Carlucci l’ha scelta insieme a Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. La conduttrice ha accettato il ruolo di giudice per Il Cantante Mascherato per tenere fede a un’amicizia e a una stima che la lega a Milly Carlucci, con cui iniziò venti anni fa il suo percorso: “Ero la sua valletta nella Casa dei sogni, vent’anni fa – ha detto a Oggi.it -: il mio ciclo ricomincia da dove avevo iniziato. Mi piace questa simmetria, e che ...

