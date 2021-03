F1, Toto Wolff: “Iniziano le discussioni per i rinnovi: non arriviamo a gennaio come l’ultima volta con Hamilton” (Di sabato 27 marzo 2021) Toto Wolff non vuole rivivere il braccio di ferro avuto con Lewis Hamilton pochi mesi fa. Il rinnovo di contratto tra la Mercedes e il sette volte Campione del Mondo di F1 ha tenuto banco per tutta la passata stagione e la questione si è risolta soltanto a gennaio, quando il britannico ha posto la firma su un contratto molto generoso da circa 40 milioni di euro all’anno. Il fuoriclasse ha voluto ottenere le condizioni per lui più vantaggiose e la trattativa con la scuderia anglo-tedesca è stata estremamente estenuante, tanto che il team principal spera di non ritrovarsi punto e a capo tra poche settimane. L’austriaco si è soffermato su questo punto durante la conferenza stampa di ieri: “Certamente non vogliamo aspettare gennaio per annunciare la formazione-piloti completa. Di solito confermiamo nel ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021)non vuole rivivere il braccio di ferro avuto con Lewispochi mesi fa. Il rinnovo di contratto tra la Mercedes e il sette volte Campione del Mondo di F1 ha tenuto banco per tutta la passata stagione e la questione si è risolta soltanto a, quando il britannico ha posto la firma su un contratto molto generoso da circa 40 milioni di euro all’anno. Il fuoriclasse ha voluto ottenere le condizioni per lui più vantaggiose e la trattativa con la scuderia anglo-tedesca è stata estremamente estenuante, tanto che il team principal spera di non ritrovarsi punto e a capo tra poche settimane. L’austriaco si è soffermato su questo punto durante la conferenza stampa di ieri: “Certamente non vogliamo aspettareper annunciare la formazione-piloti completa. Di solito confermiamo nel ...

