F1, Charles Leclerc: “La Ferrari ha compiuto un grande passo in avanti. Il podio? Punto al quarto posto” (Di sabato 27 marzo 2021) Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Charles Leclerc ha piazzato la zampata e nelle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1, ha dato conferma delle sue eccellenti qualità velocistiche. Dopo aver un po’ sofferto nel corso dell’intero weekend, nel time-attack è salito di livello e nella Q3 il quarto posto a meno di un decimo dalla Mercedes di Valtteri Bottas è davvero notevole. Un time-attack che ha sorriso, come da pronostico, all’olandese della Red Bull Max Verstappen, ma nel quale anche Leclerc ha messo in mostra una Ferrari che è ben altra cosa rispetto a quella del 2020 che neanche riusciva a essere parte dell’ultimo stint delle qualifiche: “Sono contento di questo risultato ed è la conferma di quello che avevamo notato quando abbiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.ha piazzato la zampata e nelle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1, ha dato conferma delle sue eccellenti qualità velocistiche. Dopo aver un po’ sofferto nel corso dell’intero weekend, nel time-attack è salito di livello e nella Q3 ila meno di un decimo dalla Mercedes di Valtteri Bottas è davvero notevole. Un time-attack che ha sorriso, come da pronostico, all’olandese della Red Bull Max Verstappen, ma nel quale ancheha messo in mostra unache è ben altra cosa rispetto a quella del 2020 che neanche riusciva a essere parte dell’ultimo stint delle qualifiche: “Sono contento di questo risultato ed è la conferma di quello che avevamo notato quando abbiamo ...

