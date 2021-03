F1, Carlos Sainz: “Ho sbagliato nella Q3, potevo fare meglio” (Di sabato 27 marzo 2021) Un ottavo posto con qualche sentore di amaro in bocca. In questo modo si è aperta la stagione per Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir il pilota spagnolo ha brillato lungo tutto il corso delle tre sessioni di prove libere, e anche in Q1 e Q2. Anzi, si potrebbe dire anche nella Q3, se non fosse stato per l’ultimo tentativo. In quella occasione l’ex McLaren ha un po’ mancato il colpo, e non è andato oltre la quarta fila. La sua analisi al termine del sabato nel deserto vicino a Manama è lineare: “Peccato, mi è mancato solamente l’ultimo tentativo nel corso della Q3 – sottolinea Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport – Sono alla prima gara con questa nuova macchina per cui ho ancora tanto da imparare. Quando si arriva all’ultimo tentativo, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Un ottavo posto con qualche sentore di amaro in bocca. In questo modo si è aperta la stagione pernelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir il pilota spagnolo ha brillato lungo tutto il corso delle tre sessioni di prove libere, e anche in Q1 e Q2. Anzi, si potrebbe dire ancheQ3, se non fosse stato per l’ultimo tentativo. In quella occasione l’ex McLaren ha un po’ mancato il colpo, e non è andato oltre la quarta fila. La sua analisi al termine del sabato nel deserto vicino a Manama è lineare: “Peccato, mi è mancato solamente l’ultimo tentativo nel corso della Q3 – sottolineaai microfoni di Sky Sport – Sono alla prima gara con questa nuova macchina per cui ho ancora tanto da imparare. Quando si arriva all’ultimo tentativo, ...

