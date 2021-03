Enrico Mentana attacca il governo sui vaccini. E fulmina un hater grillino così: “Sei un co…” (Di sabato 27 marzo 2021) Enrico Mentana denuncia da tempo la gestione disastrosa della campagna sui vaccini. Una gestione avviata da Conte che con Draghi non ha avuto il cambio di passo sperato. In queste ore, il direttore de La7 ha evidenziando l’ennesima contraddizione, denunciando che tutto il personale della Giustizia, di ogni ordine e fascia d’età è già stato vaccinato. Tutto questo, mentre i soggetti fragili sono ancora in attesa. Ovviamente, sui Social si è scatenata la guerra: gli hater, in particolare quelli grillini, hanno preso di mira il direttore de La7. Guai a criticare la campagna vaccinale del governo Finché lo stesso Enrico Mentana non ha perso la pazienza e ha dato del coglio…ne a un lettore particolarmente irritante. Nella diatriba, molti stolti Social anziché la luna (la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021)denuncia da tempo la gestione disastrosa della campagna sui. Una gestione avviata da Conte che con Draghi non ha avuto il cambio di passo sperato. In queste ore, il direttore de La7 ha evidenziando l’ennesima contraddizione, denunciando che tutto il personale della Giustizia, di ogni ordine e fascia d’età è già stato vaccinato. Tutto questo, mentre i soggetti fragili sono ancora in attesa. Ovviamente, sui Social si è scatenata la guerra: gli, in particolare quelli grillini, hanno preso di mira il direttore de La7. Guai a criticare la campagna vaccinale delFinché lo stessonon ha perso la pazienza e ha dato del coglio…ne a un lettore particolarmente irritante. Nella diatriba, molti stolti Social anziché la luna (la ...

