"Dybala non si tocca", i tifosi invocano la cessione di Ronaldo (Di sabato 27 marzo 2021) Una gran voce sul possibile affare di calciomercato della Juventus e che parlerebbe di una cessione ormai davvero vicina e, naturalmente parliamo di Paulo Dybala. Giocatore che in questa stagione non è certamente stato protagonista e con un rinnovo che appare sempre più lontano (ricordando il contratto in scadenza nel 2022), ecco che la dirigenza bianconera sarebbe già pronta ad un addio per guadagnare forze economiche da reinvestire proprio sul mercato. Ma la vicenda legata all'addio di Dybala non troverebbe sostenitori tra le file di tutti quei tifosi che, al contrario, preferirebbero perdere Cristiano Ronaldo. Ci pensa Twitter a testimoniare il coro unanime dei tifosi della Juventus: "Dybala non si tocca, piuttosto cedete ...

pisto_gol : “Le finali di Champions si vincono con la miglior difesa” ( ma se tutte e due difendono bene finisce 0:0) “Dybala è… - francescoargon1 : RT @TorinoRos: Negli anni abbiamo rinnovato a cani e porci e non siete riusciti a trovare un accordo con Dybala, l’unico fuoriclasse con Ro… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Dybala punta il derby, il ginocchio non fa più male: la fine del tunnel è vicina - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Dybala punta il derby, il ginocchio non fa più male: la fine del tunnel è vicina - AntCar10 : Ogni giorno mi ritrovo a combattere con le puttanate del web. Ultima, questa qui sul futuro di #Dybala: 'Ipotesi sc… -