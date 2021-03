Dirigente che voleva sanzionare docenti e ATA non vaccinati ritira la circolare. UIL, SNALS e Gilda: non ha competenza, restiamo vigili (Di sabato 27 marzo 2021) ritirata la circolare da parte del Dirigente Veneto emanata nei giorni scorsi e nella quale affermava di poter sospendere per motivi di sicurezza un lavoratore che non avesse fatto il vaccino anti-covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021)ta lada parte delVeneto emanata nei giorni scorsi e nella quale affermava di poter sospendere per motivi di sicurezza un lavoratore che non avesse fatto il vaccino anti-covid. L'articolo .

Advertising

ZZiliani : Okay, il prezzo è giusto. Una bella multa al club (avessi detto!) e un’inibizione al dirigente maggiormente implica… - matteosalvinimi : Archiviato il procedimento disciplinare a carico del dirigente scolastico di Vo’ (Padova), Alfonso D'Ambrosio, sott… - orizzontescuola : Dirigente che voleva sanzionare docenti e ATA non vaccinati ritira la circolare. UIL, SNALS e Gilda: non ha compet… - PierantoniFabio : RT @Black300Joe: L' unica inflazione che tollera la classe dirigente tedesca è quella pari a zero. La guerra fra bande ha un esito sconta… - MainiPiero : @usaipiero alla fine Renzi tornerà nel PD, se resta fuori non è nessuno e quel partito sembra non avere, e lo cerca… -

Ultime Notizie dalla rete : Dirigente che Terremoto oggi a Bari, sciame sismico nel mare Adriatico: gli aggiornamenti ...47 come dicevamo è stata distintamente avvertita sia in Croazia che in buona parte del Sud Italia, ... Lo rende noto il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario. L'Adriatico tra Puglia ...

Galliani: 'Ho temuto di morire per il Covid, ho perso 10 chili' ...dirigente monzese. "Chi mi stato pi vicino? Silvio Berlusconi e la mia famiglia. Il presidente mi scriveva continuamente, mi mostrava il suo affetto, era preoccupato per me" ha aggiunto Galliani, che ...

Dirigente emana circolare: “Sospenderò dal servizio chi non si vaccina” Orizzonte Scuola Galliani dopo la guarigione dal Covid rivela: "Ho temuto di morire" E’ riuscito a uscire dalla terapia intensiva Adriano Galliani, ex dirigente del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, una fortuna che non è capitata a tutti. Parla della sua permanenza in ...

Epic contro Apple: processo in presenza, ma senza spettatori Gli avvocati di Apple ed Epic Games stanno continuando a pianificare la loro prossima mossa, e in una conferenza preparatoria tenutasi oggi, il Giudice che sovrintende al caso ha affermato che la part ...

...47 come dicevamo è stata distintamente avvertita sia in Croaziain buona parte del Sud Italia, ... Lo rende noto ildella Protezione civile regionale, Mario Lerario. L'Adriatico tra Puglia ......monzese. "Chi mi stato pi vicino? Silvio Berlusconi e la mia famiglia. Il presidente mi scriveva continuamente, mi mostrava il suo affetto, era preoccupato per me" ha aggiunto Galliani,...E’ riuscito a uscire dalla terapia intensiva Adriano Galliani, ex dirigente del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, una fortuna che non è capitata a tutti. Parla della sua permanenza in ...Gli avvocati di Apple ed Epic Games stanno continuando a pianificare la loro prossima mossa, e in una conferenza preparatoria tenutasi oggi, il Giudice che sovrintende al caso ha affermato che la part ...