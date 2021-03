Covid Germania, ministro Sanità: “Serve lockdown severo per 14 giorni” (Di sabato 27 marzo 2021) Il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, è convinto che sia necessario un lockdown severo, della durata di 10-14 giorni, per mettere sotto controllo la diffusione del virus in Germania. “Se guardiamo alle cifre, comprese quelle di oggi, abbiamo veramente bisogno di almeno altri 10-14 giorni in cui veramente blocchiamo i nostri contatti, la nostra mobilità”, ha detto Spahn esprimendo l’opinione che i tedeschi dovrebbero quest’anno trascorrere le festività di Pasqua come lo scorso anno, rimanendo a casa ed evitando i contatti. Le parole di Spahn arrivano dopo la clamorosa marcia indietro di Angela Merkel che ha ritirato il precedente piano di rafforzamento del lockdown per Pasqua citando problemi legali e logistici e scusandosi con i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) Ildellatedesco, Jens Spahn, è convinto che sia necessario un, della durata di 10-14, per mettere sotto controllo la diffusione del virus in. “Se guardiamo alle cifre, comprese quelle di oggi, abbiamo veramente bisogno di almeno altri 10-14in cui veramente blocchiamo i nostri contatti, la nostra mobilità”, ha detto Spahn esprimendo l’opinione che i tedeschi dovrebbero quest’anno trascorrere le festività di Pasqua come lo scorso anno, rimanendo a casa ed evitando i contatti. Le parole di Spahn arrivano dopo la clamorosa marcia indietro di Angela Merkel che ha ritirato il precedente piano di rafforzamento delper Pasqua citando problemi legali e logistici e scusandosi con i ...

