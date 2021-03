Covid, Cgia: “Aiuti a imprese per 65 miliardi, pari solo a 18,5% perdite” (Di sabato 27 marzo 2021) Ammontano a 64,7 miliardi di euro gli Aiuti diretti stanziati dai governi Conte e Draghi alle imprese e ai lavoratori autonomi in questo primo anno di pandemia di coronavirus. Risorse, comunque, che in buona parte devono essere ancora erogate. L’Ufficio studi della Cgia stima che fino a ora gli imprenditori italiani hanno beneficiato di 27 miliardi di euro, mentre le risorse ascrivibili alla legge di Bilancio 2021 e quelle riconducibili al “decreto Sostegni” espleteranno i propri effetti principalmente nel corso di quest’anno. Sebbene in termini assoluti questi 64,7 miliardi di euro costituiscono un importo molto rilevante, tuttavia, se rapportati ai circa 350 miliardi di euro di contrazione del fatturato registrato dalle aziende italiane nel 2020, “compensano” ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Ammontano a 64,7di euro glidiretti stanziati dai governi Conte e Draghi allee ai lavoratori autonomi in questo primo anno di pandemia di coronavirus. Risorse, comunque, che in buona parte devono essere ancora erogate. L’Ufficio studi dellastima che fino a ora gli imprenditori italiani hanno beneficiato di 27di euro, mentre le risorse ascrivibili alla legge di Bilancio 2021 e quelle riconducibili al “decreto Sostegni” espleteranno i propri effetti principalmente nel corso di quest’anno. Sebbene in termini assoluti questi 64,7di euro costituiscono un importo molto rilevante, tuttavia, se rapportati ai circa 350di euro di contrazione del fatturato registrato dalle aziende italiane nel 2020, “compensano” ...

