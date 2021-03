Consiglio Europa accusa Malta e Italia di non rispettare diritti umani rifugiati, è il colmo (Di sabato 27 marzo 2021) Non è una novità che le istituzioni europee vivano fuori dalla realtà e non riescano ad affrontare con spirito concreto le problematiche dei cittadini, restando sempre ancorate a ragionamenti astratti, il Consiglio d'Europa ne è un esempio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 marzo 2021) Non è una novità che le istituzioni europee vivano fuori dalla realtà e non riescano ad affrontare con spirito concreto le problematiche dei cittadini, restando sempre ancorate a ragionamenti astratti, ild'ne è un esempio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel suo intervento al Consiglio Ue, il presidente Draghi ha detto che i cittadini hanno la sensazione di essere sta… - borghi_claudio : @WittgensteinThe @JackFra9 @loren_ch @VaeVictis @valy_s Comincia a dire che questo arzigogolo del green pass (che s… - borghi_claudio : @Andrea_80597 @WittgensteinThe @JackFra9 @loren_ch @VaeVictis @valy_s Quello in consiglio d'Europa dove si è votato… - FirenzePost : Consiglio Europa accusa Malta e Italia di non rispettare diritti umani rifugiati, è il colmo - dinoforitaly : RT @finneas67: #lockdown2021 Vi do un consiglio:scappate via dall italia e dall europa finchè siete in tempo,questa storia in europa,non fi… -