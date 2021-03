Canale di Suez, la misteriosa manovra della portacontainer diverte tutti (Di sabato 27 marzo 2021) I tracciati gps hanno rivelato la buffa traiettoria percorsa dalla portacontainer Ever Given prima di entrare nel Canale di Suez. Le ultime vicende provenienti dal Canale di Suez stanno facendo discutere il mondo intero. La portacontainer Ever Given si è incagliata martedì, impedendo così alle altre navi di transitare. I collegamenti marittimi tra Asia ed L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 marzo 2021) I tracciati gps hanno rivelato la buffa traiettoria percorsa dallaEver Given prima di entrare neldi. Le ultime vicende provenienti daldistanno facendo discutere il mondo intero. LaEver Given si è incagliata martedì, impedendo così alle altre navi di transitare. I collegamenti marittimi tra Asia ed L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Link4Universe : Nuova foto incredibile dallo spazio, dal satellite WorldView2, della #MAXAR, della nave della compagnia #Evergreen,… - SkyTG24 : Il portacontainer 'Ever Given' continua ostruire il canale di #Suez: per ogni giorno di blocco restano ferme merci… - RaiNews : Si è già creato un ingorgo di circa 200 navi all'imbocco del canale attraverso cui transita circa il 12% del commer… - Carlomrtz : RT @GiorgiaMeloni: Il governo sta alla ripresa economica come il cargo Ever Given sta al Canale di #Suez - GiuDayLorDie : RT @VujaBoskov: #nave in canale di #Suez fatto esattamente stesso schema di #inter di #conte -