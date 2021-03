Cagliari | infortunio Sottil | fissata la data del rientro

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 marzo 2021) Riccardoè out dallo scorso 31 gennaio, ma ora sarebbe pronto aldall’Riccardovede finalmente la luce in fondo al tunnel. L’esterno del– out da oltre 50 giorni per un lesione muscolare alla coscia – è pronto a rientrare in gruppo e dare il suo apporto per la rincorsa salvezza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Come riporta La Gazzetta dello Sport, lunedì dovrebbe rientrare in gruppo. L’ultima gara giocata del giocatore in prestito dalla Fiorentina risale al 31 gennaio col Sassuolo. Ora si cerca di portarlo in panchina a Milano con l’Inter per il match dell’11 marzo. Leggi su Calcionews24.com