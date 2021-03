Brusaferro: "La curva decresce, riapriamo scuola per non richiuderle più" (Di sabato 27 marzo 2021) “Finalmente segnali di decrescita, già la prossima settimana ci aspettiamo che la curva scenda ancora. Ma c’è una grande differenza tra Regioni”. Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, portavoce del Comitato tecnico scientifico (Cts), osserva la curva epidemica e spiega così quello “spazio” guadagnato “per riaprire qualcosa, che è la scuola”. Ma se vogliamo rimandare i ragazzi in classe bisogna rinunciare al resto, dice in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando le decisioni prese nella giornata di ieri. Riapertura delle scuole fino alla prima media anche in zona rossa, ma addio alle zone gialle per tutto aprile. “Gli studi ci dicono che sono importanti le misure di prevenzione nella didattica in presenza e che per evitare l’aumento dell’incidenza serve anche uno stretto controllo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) “Finalmente segnali di decrescita, già la prossima settimana ci aspettiamo che lascenda ancora. Ma c’è una grande differenza tra Regioni”. Silviopresidente dell’Istituto Superiore di Sanità, portavoce del Comitato tecnico scientifico (Cts), osserva laepidemica e spiega così quello “spazio” guadagnato “per riaprire qualcosa, che è la”. Ma se vogliamo rimandare i ragazzi in classe bisogna rinunciare al resto, dice in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando le decisioni prese nella giornata di ieri. Riapertura delle scuole fino alla prima media anche in zona rossa, ma addio alle zone gialle per tutto aprile. “Gli studi ci dicono che sono importanti le misure di prevenzione nella didattica in presenza e che per evitare l’aumento dell’incidenza serve anche uno stretto controllo ...

Advertising

Corriere : Brusaferro (Cts): «Casi in calo, c’è spazio per riaprire solo la scuola» - MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: rallentamento curva, primi segnali stabilizzazione #covid - PaolaBenv : RT @HuffPostItalia: Brusaferro: 'La curva decresce, riapriamo scuola per non richiuderle più' - BinaryOptionEU : RT '#Covid, Brusaferro: 'Curva contagi scende, #estate più libera' - Italia_Notizie : Brusaferro (Cts): «I casi sono in calo, guadagniamo spazio, l’estate sarà più libera» -